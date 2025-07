Cinema all' aperto gratuito sulla spiaggia di Lavagna

Preparati a vivere serate magiche sotto le stelle: sulla splendida spiaggia di Lavagna torna "Cinema sotto le stelle", una rassegna gratuita di cartoni Disney che incanterà grandi e piccini. Con il dolce rumore delle onde come colonna sonora, le proiezioni inizieranno alle 21 pochi passi dall'uscita del sottopasso di piazza della Libertà. Un appuntamento imperdibile per condividere emozioni e divertimento all'aperto. Non mancare!

A Lavagna arriva "Cinema sotto le stelle", rassegna di cartoni animati Disney sulla spiaggia libera che si raggiunge all'uscita del sottopasso di piazza della Libertà (sotto il bar Chiringhito). L'inizio delle proiezioni, organizzate dal Comune di Lavagna e a ingresso libero, è alle 21. Il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

CINEMA SOTTO LE STELLE A LAVAGNA SPIAGGIA LIBERA SOTTO PIAZZA MILANO ore 21:00 Sei appuntamenti tra Luglio e Agosto con alcuni dei cartoni animati Disney più belli! 18 Luglio - La Carica dei 101 25 Luglio - Oceania 01 Agosto - Gli Aristogatti Vai su Facebook

