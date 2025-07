Cina | Mongolia Interna coltivazione diversificata favorisce aumento reddito

Nella splendida cornice della Mongolia Interna, la diversificazione delle coltivazioni sta rivoluzionando il settore agricolo locale. A Jiamatu, un campo di 233 ettari di grano verde-dorato danza sotto il vento, simbolo di prosperitĂ e innovazione. Questa strategia agricola non solo arricchisce i contadini, ma contribuisce anche allo sviluppo sostenibile della regione. Per scoprire come questa terra si trasforma, visitate il video al seguente indirizzo: ...

Nella base di coltivazione dei campi di grano nella cittadina di Jiamatu, a Kezuozhong Banner, nella regione autonoma cinese della Mongolia Interna, una distesa di 233 ettari di grano verde-dorato ondeggia nel vento e le pesanti spighe di grano piegano gli steli.

