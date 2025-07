Cina | Chongqing abitanti si riparano da caldo estivo in rifugi antiaerei

In un'estate segnata da temperature record, gli abitanti di Chongqing trovano rifugio nei rifugi antiaerei sotterranei per sfuggire al caldo opprimente. Questa soluzione insolita ma efficace sta diventando la norma, trasformando un luogo di guerra in un'oasi di frescura. Scopri come questa città cinese affronta le ondate di calore e protegge i suoi cittadini in maniera creativa e sorprendente. Per saperne di più, visita il video all’indirizzo indicato.

Chongqing, una citta’ cinese, ha registrato temperature elevate per diversi giorni consecutivi. Rinfrescarsi nei rifugi antiaerei sotterranei e’ diventato popolare tra gli abitanti della municipalita’. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma634684563468452025-07-09cina-chongqing-abitanti-si-riparano-da-caldo-estivo-in-rifugi-antiaerei Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Chongqing, abitanti si riparano da caldo estivo in rifugi antiaerei

