Cina | a Tianjin Dialogo globale tra sindaci per rafforzare cooperazione SCO

A Tianjin, nel cuore della Cina, si è tenuto un incontro cruciale tra i sindaci delle città del Vertice SCO, diplomatici e think tank, volto a rafforzare la cooperazione internazionale. Questo “Dialogo globale tra i sindaci” rappresenta un passo importante verso una collaborazione più stretta e strategica tra le metropoli dell’Organizzazione, aprendo nuove prospettive di sviluppo condiviso. Un evento che promette di plasmare il futuro delle relazioni urbane globali.

I sindaci delle citta' del Vertice della Shanghai Cooperation Organization (SCO), i diplomatici stranieri e gli esperti di think tank si sono riuniti a Tianjin, nel nord della Cina, per l'evento "Dialogo globale tra i sindaci – Citta' del Vertice SCO". Agenzia Xinhua.

In questa notizia si parla di: sindaci - cina - tianjin - dialogo

