Ci vediamo nelle lotte Il saluto della Salis alla dimissionaria Rackete

Carola Rackete si congeda dall’incarico di eurodeputata, lasciando un messaggio di impegno e rinnovamento. La sua dedizione ai movimenti sociali e alla trasformazione politica riflette un percorso condiviso con il team, che ha sempre puntato a rafforzare i valori di solidarietà e cambiamento. La sua uscita segna un passo importante nel processo di evoluzione del partito Die Linke, alimentando la speranza di un futuro più inclusivo e attivo. E ci vediamo nelle lotte a venire.

Carola Rackete si è dimessa dal suo ruolo di eurodeputata e l'ha fatto inviando una nota alla comunità in cui ha sottolineato che la " candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke, un processo che sta procedendo con successo. Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall'inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni ". Le ragioni sono lineari ma la decisione è stata presa, ora probabilmente Rackete tornerà nelle piazze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ci vediamo nelle lotte". Il saluto della Salis alla dimissionaria Rackete

