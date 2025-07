Ci avete tolto troppo è incostituzionale | la battaglia dei pensionati contro l’Inps finisce male

La lotta dei pensionati umbri contro l’Inps si fa sentire: dieci cittadini, guidati dall’avvocato Pietro Frisani, si sono rivolti alla Corte dei conti dell’Umbria per rivendicare il diritto alla perequazione integrale delle pensioni. Una battaglia che mette in discussione le recenti decisioni considerate incostituzionali, con l’obiettivo di restituire equità e dignità a chi ha contribuito tutta la vita. La questione è ancora aperta, ma la speranza di giustizia non si spegne.

Dieci pensionati umbri, rappresentati dall’avvocato Pietro Frisani, hanno portato l’Inps davanti alla Corte dei conti dell’Umbria per rivendicare il proprio diritto alla perequazione integrale del trattamento pensionistico. La questione: rivalutazione delle pensioni e Costituzione I. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: inps - pensionati - avete - tolto

Campagna RedEst 2025: guida INPS per i pensionati residenti all’estero - L’INPS ha lanciato la Campagna RedEst 2025, rivolta ai pensionati residenti all’estero che percepiscono prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito.

"Ci avete tolto troppo, è incostituzionale": la battaglia dei pensionati contro l’Inps finisce male https://ift.tt/3ZLwlfq https://ift.tt/qNJMyzc Vai su X

Ci avete tolto troppo, è incostituzionale: la battaglia dei pensionati contro l’Inps finisce male; 'Ci avete tolto troppo, è incostituzionale': la battaglia dei pensionati contro l'Inps finisce male; L’Inps avvia il recupero degli aiuti Covid da 200 e 150 euro: i pensionati che hanno superato la soglia….

Pensionata vince ricorso contro l’Inps: torna in possesso di sedicimila euro - la Nazione - Lucca, 18 novembre 2024 – Pensionata vince un ricorso contro l’Inps e torna in possesso di circa 16mila euro che l’ente gli aveva tolto in 5 anni. Come scrive lanazione.it

L'Inps fa marcia indietro sulle pensioni: tolti i tre mesi in più - Si andrà in pensione a 67 anni o in alternativa dopo 43 anni di contributi e non 43 anni e 3 mesi. Segnala huffingtonpost.it