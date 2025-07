Chiusura 206

A sopportare code interminabili e deviazioni impreviste, vivendo ogni giorno l’incertezza di un viaggio più lungo e stressante. È arrivato il momento di chiedersi: quanto ancora i cittadini devono tollerare questa situazione? La manutenzione è fondamentale, ma non può essere un ostacolo insormontabile per chi lavora e vive quotidianamente tra Pisa e Collesalvetti. È ora di trovare soluzioni efficaci e durature.

Per l'ennesima volta (terza volta per la precisione) il Comune ha deciso di chiudere il tratto di strada della 206 per.manutenzione del terzo ponte subito dopo l'incrocio con l'Arnaccio creando immensi disagi per chi da Pisa deve recarsi a Collesalvetti e viceversa costringendo i pendolari ad. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

