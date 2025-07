Chi l' ha visto? stasera in tv | le anticipazioni e i casi del 9 luglio 2025

Stasera, alle 21.20 su Rai 3, torna “Chi l'ha visto?”, il programma che ogni settimana dà voce a storie invisibili e sospese nel tempo. Con la padronanza di Federica Sciarelli, approfondiremo casi irrisolti e testimonianze toccanti, come quella dei genitori di Anastasia Trofimova. Un appuntamento che promette emozioni e nuove scoperte, perché in ogni mistero c’è sempre una luce da accendere. Restate con noi, perché…

Informazioni e approfondimenti ma anche l'intento di dare voce a persone e ipotesi spesso invisibili: torna oggi, mercoledì 9 luglio 2025 dalle 21.20 “Chi l'ha visto?”, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli, che questa sera intervista i genitori di Anastasia Trofimova e nonni della. 🔗 Leggi su Today.it

Chi l'ha visto? stasera 2 luglio 2025: casi Villa Pamphili, Chiara Poggi e Liliana Resinovich su Rai 3 - Stasera, 2 luglio 2025, alle 21.30 su Rai 3, non perdere la nuova puntata di "Chi l'ha visto?". Tre casi avvolti nel mistero: la tragica scomparsa di Anastasia e sua figlia a Villa Pamphili, le ultime novità sul delitto di Chiara Poggi e gli aggiornamenti sul caso Liliana Resinovich.

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 9 luglio 2025; Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', speciale giallo di Villa Pamphili: la testimonianza choc dei genitori di Anastasia; 'Chi l'ha visto?', stasera: caso Garlasco e Resinovich. Parla la mamma di Anastasia.

Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (mercoledì 9 luglio): tensione in casa Ferri, Marina affronta Gennaro - Torna come ogni sera Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. Si legge su msn.com

Anticipazioni 'Chi l'ha visto?', speciale giallo di Villa Pamphili: la testimonianza choc dei genitori di Anastasia - Nell'ultima puntata prima della pausa estiva Federica Sciarelli torna anche sul delitto di Garlasco insieme al Colonnello Cassese. Da libero.it