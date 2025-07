Chi era Mariia Buhaiova la studentessa ucraina trovata impiccata in Puglia

Tragedia scuote la provincia di Brindisi: Mariia Buhaiova, giovane studentessa ucraina di 18 anni, è stata trovata senza vita lungo il litorale di Carovigno. La sua scomparsa, avvenuta venerdì scorso, aveva suscitato grande preoccupazione tra familiari e amici. Mariia partecipava a un importante progetto europeo con l’Università di Bratislava, ma ciò non ha evitato questa drammatica tragedia. La vicenda apre numerosi interrogativi e riflessioni sulla sicurezza degli studenti stranieri in Italia.

È stata trovata senza vita Mariia Buhaiova, studentessa ucraina di 18 anni di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di venerdì scorso. La giovane è stata rinvenuta impiccata, a circa un chilometro dal villaggio turistico dove stava svolgendo uno stage, lungo il litorale di Carovigno, in provincia di Brindisi. Mariia si trovava in Italia per partecipare a un progetto europeo in collaborazione con l’Università di Bratislava, che prevedeva un periodo di formazione all’interno del villaggio turistico Meditur, situato nei pressi della costa pugliese. Chi era Mariia Buhaiova. Mariia aveva compiuto 18 anni solo pochi giorni prima della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi era Mariia Buhaiova, la studentessa ucraina trovata impiccata in Puglia

In questa notizia si parla di: mariia - buhaiova - studentessa - ucraina

Mariia Buhaiova, ragazza di 18 anni scomparsa a Brindisi: lo stage al villaggio turistico, la partenza programmata e le ricerche. Cosa sappiamo - Mariia Buhaiova, la giovane ucraina di 18 anni, scomparsa a Brindisi dopo aver concluso il suo stage al villaggio turistico, è al centro di un'intensa mobilitazione.

Un volo per lavorare, una corda per morire: la fine di Mariia a 18 anni. Aveva solo 18 anni Mariia Buhaiova, studentessa ucraina di chimica, arrivata in Italia per uno stage in un villaggio turistico, grazie a un progetto europeo. Un’esperienza che doveva farle ve Vai su Facebook

Ritrovata morta Mariia Buhaiova, la studentessa ucraina scomparsa nel Brindisino Vai su X

Si è impiccata a un albero Mariia, la 18enne ucraina scomparsa nel Brindisino; Trovata morta Mariia Buhaiova, la 18enne ucraina scomparsa da un villaggio turistico di Carovigno; Chi era Mariia Buhaiova, la studentessa ucraina trovata impiccata in Puglia.

Chi era Mariia Buhaiova, la studentessa ucraina trovata impiccata in Puglia - Timida e riservata, la ragazza era in Italia per un progetto europeo. Riporta msn.com

Si è suicidata Mariia Buhaiova, la giovane ucraina scomparsa dal villaggio turistico. La tragedia alla fine dello stage - Il corpo è stato trovato in una zona di campagna a ridosso della statale 379, a nemmeno mezz'ora di cammino dal villaggio Meditur ... Come scrive blitzquotidiano.it