Chi è Adriano Panatta vita opere e colpi di testa del tennista rubacuori

Adriano Panatta non è stato solo uno dei più grandi tennisti italiani degli anni '70, ma anche un'icona di stile, un volto noto della televisione e, per molti, un vero e proprio rubacuori. Romano, carismatico, irriverente, ha lasciato un segno indelebile nello sport, tanto per i suoi successi sul campo quanto per la sua immagine fuori dal rettangolo di gioco. Nato a Roma il 9 luglio 1950, figlio del custode dei campi del Tennis Club Parioli, Adriano ha iniziato a giocare a tennis da bambino. A differenza di molti colleghi, però, la sua carriera non è nata all'interno dei salotti aristocratici, ma grazie ad una vera passione per lo sport e ad una forte determinazione.