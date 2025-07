Ceccano Festa di San Giovanni

Preparatevi a vivere tre giorni di magia e allegria nel cuore di Ceccano! Dal 17 al 19 luglio 2025, Piazza 25 Luglio si trasformerà in un grandioso palcoscenico per celebrare il nostro Santo Patrono con musica, spettacoli e divertimento per tutte le età. Un’occasione imperdibile per condividere momenti indimenticabili tra tradizione e emozioni. Non mancate all’appuntamento che renderà Ceccano protagonista dell’estate!

Dal 17 al 19 luglio 2025, Piazza 25 Luglio a Ceccano si accende per festeggiare il nostro Santo Patrono con musica, spettacoli, danza e divertimento per tutte le età! Programma 17 luglio dalle ore 21:30 Tutta n’ata storia – Tributo a Pino Daniele il 18 luglio dlle ore 18:30. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

