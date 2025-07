Cava de Tirreni | nuovo parcheggio ai Pianesi

A Cava de' Tirreni, l’attesa sta per terminare: il nuovo parcheggio interrato in via Formosa ai Pianesi prende forma a ritmo sostenuto. Dopo uno stop forzato, i lavori sono ripresi con una nuova ditta, garantendo un investimento di 575 mila euro per migliorare la mobilità e la qualità della vita dei cittadini. I lavori del parcheggio di via...

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue celermente la realizzazione del nuovo parcheggio interrato in via Formosa alla località Pianesi. I lavori subirono uno stop forzato per problematiche connesse alla ditta aggiudicataria della prima gara e dopo il necessario iter burocratico per la risoluzione del precedente appalto, sono ripresi lo scorso 17 febbraio con una nuova ditta, per un importo di 575 mila euro. "I lavori del parcheggio di via Formosa, ai Pianesi, proseguono molto bene – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli. Stamattina è stato gettato il piano intermedio. Abbiamo avuto tante difficoltà ma siamo arrivati ad un buon punto.

In questa notizia si parla di: parcheggio - pianesi - cava - tirreni

