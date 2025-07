Cattedrale in concerto | Pedro Alberto Sanchez suonerà l’organo antico di San Gerlando

Vivi un’esperienza unica nel cuore di Agrigento: l’11 luglio alle 21, la Basilica di San Gerlando ospiterà un affascinante concerto sull’antico organo, interpretato dal maestro Pedro Alberto Sanchez. Un appuntamento imperdibile della rassegna “Cattedrale in concerto”, diretta dal talentuoso Diego Cannizzaro e promossa dall’Arcidiocesi di Agrigento. Preparatevi a lasciarvi incantare dalle melodie che risvegliano le pietre antiche e i cuori dei presenti.

L’11 luglio alle ore 21, nella basilica cattedrale di San Gerlando ad Agrigento, nuovo appuntamento con la rassegna organistica “Cattedrale in concerto diretta dal maestro Diego Cannizzaro, organizzata dall’Ufficio beni culturali dell’Arcidiocesi di Agrigento con il Mudia e il patrocinio gratuito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

