Caso Manuela Murgia | sui vestiti tracce di sangue e materiale biologico è svolta dopo 30 anni

Dopo 30 anni, un caso di cronaca nera di grande risonanza torna sotto i riflettori. Tracce di sangue e materiale biologico trovati sugli abiti di Manuela Murgia, scomparsa nel 1995 a Cagliari, potrebbero cambiare le sorti dell’indagine. Le nuove analisi del Ris aprono uno scenario inaspettato: un possibile omicidio e un ex fidanzato indagato. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa vicenda che ha sconvolto l’Italia.

Manuela Murgia non si suicidò, la svolta clamorosa dopo 30 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato - Una nuova luce si fa strada sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995. Dopo tre decenni, l'ex fidanzato è indagato per omicidio volontario, rovesciando le convinzioni consolidate che classificavano il caso come un suicidio.

Tracce di sangue sul maglione di Manuela Murgia - Proseguono gli accertamenti, oggi si dovrebbe concludere l’esame degli abiti. Riporta msn.com