Caserta e San Nicola la Strada appalti pubblici per il verde | 22 rinvii a giudizio

Un'ombra di sospetti si staglia sui progetti di verde pubblico a Caserta e San Nicola la Strada: 22 rinvii a giudizio, coinvolgendo funzionari e imprese in accuse di accordi illeciti. La prossima udienza, fissata per il 17 novembre, sarà cruciale per fare luce su un sistema che minaccia trasparenza e integrità . L’attesa si fa intensa: le indagini potrebbero svelare dettagli sconvolgenti sulla gestione degli appalti pubblici.

Tempo di lettura: 3 minuti Sono stati rinviati tutti a giudizio, e dovranno comparire al dibattimento il prossimo 17 novembre, le ventidue persone coinvolte nell’inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere sugli appalti del verde pubblico dei Comuni di Caserta e San Nicola la Strada, che sarebbero stati pilotati facendoli confluire allo stesso cartello d’imprese grazie a un vero e proprio accordo illecito tra funzionari pubblici ed imprenditori. La pronuncia è stata emessa al termine dell’udienza preliminare dal gup Pasqualina Gaudiano, che ha accolto la richiesta del pm. Gli indagati, alcuni dei quali finirono agli arresti domiciliari nell’ottobre scorso (tornarono poi in libertĂ ), sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di “associazione per delinquere”, “falso in atti pubblici” e “turbata libertĂ degli incanti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta e San Nicola la Strada, appalti pubblici per il verde: 22 rinvii a giudizio

