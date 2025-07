Carola Rackete si è dimessa da europarlamentare

Carola Rackete, nota attivista e figura simbolo nel panorama delle migrazioni, ha annunciato le sue dimissioni da europarlamentare. Dopo aver portato avanti con passione il suo impegno per il rinnovamento politico, la sua decisione segna un nuovo capitolo nel suo percorso di attivismo e lotta sociale. La sua esperienza testimonia come il coraggio e la dedizione possano influenzare il cambiamento, lasciando un’impronta indelebile nel dibattito pubblico e nei movimenti sociali italiani e europei.

Carola Rackete, l’attivista diventata famosa quando sfidò il governo giallo-verde sulla migrazione, ha annunciato le sue dimissioni da europarlamentare. “La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre avuto l’obiettivo di contribuire al rinnovamento del partito Die Linke – un processo che sta procedendo con successo. Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall’inizio di definire il mandato in modo collettivo e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando con le mie dimissioni”, ha scritto la tedesca in una nota. 🔗 Leggi su Tpi.it