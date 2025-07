Carola Rackete si dimette dall’Europarlamento | tutta la storia dell’attivista che sfidò Matteo Salvini

Carola Rackete, simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per i diritti umani, lascia il suo ruolo di europarlamentare. La sua storia, fatta di sfide e battaglie contro le politiche restrittive di Matteo Salvini, ha acceso i riflettori sull’emergenza migranti in Europa. Con la sua decisione, si apre un nuovo capitolo nella sua battaglia per un’Europa più giusta e solidale, dimostrando che il coraggio può cambiare le regole del gioco.

Carola Rackete annuncia le sue dimissioni da europarlamentare. La storia dell’attivista simbolo dell’epopea dei migranti in Europa. Carola Rackete si dimette da europarlamentare. Lo ha annunciato mercoledì 9 luglio il gruppo The Left, tra le cui fila sedeva l’attivista che nel 2019 si rese protagonista del braccio di ferro con l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, approdando sulle coste italiane a capo della Sea Watch 3 con 42 migranti a bordo. (Ansa Foto) – notizie.com “ La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre avuto l’obiettivo di contribuire al rinnovamento del partito Die Linke”, ha dichiarato l’ex comandante di nave tedesca. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Carola Rackete si dimette dall’Europarlamento: tutta la storia dell’attivista che sfidò Matteo Salvini

