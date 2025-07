Carola Rackete si dimette da eurodeputata

Carola Rackete, figura iconica nel panorama dell’attivismo e della politica europea, ha deciso di lasciare il suo incarico da eurodeputata. La sua candidatura è stata sempre mirata a rinnovare e rafforzare il partito Die Linke, un percorso che sta prendendo forma con successo. Con un approccio collettivo e partecipativo, Rackete ha dimostrato come l’impegno civico possa davvero fare la differenza nel plasmare il futuro. E ora, questa scelta apre nuovi orizzonti per il suo impegno sociale e politico.

Carola Rackete, l’attivista che sfidò il governo giallo-verde sulla migrazione, ha annunciato le sue dimissioni da europarlamentare. “La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre avuto l’obiettivo di contribuire al rinnovamento del partito Die Linke – un processo che sta procedendo con successo. Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall’inizio di definire il mandato in modo collettivo e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando con le mie dimissioni.”, ha scritto la tedesca in una nota A renderlo noto è stato il gruppo parlamentare The Left, che ha salutato la scelta con parole di riconoscenza: «Un sentito saluto all’eurodeputata di sinistra Carola Rackete, che annuncia oggi le sue dimissioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Carola Rackete si dimette da eurodeputata

