Carola Rackete lascia l’europarlamento | Il mio mandato è stato sempre con spirito collettivo

Carola Rackete lascia l'Europarlamento dopo un impegno di 232 mesi, sempre con spirito collettivo e dedizione. La sua decisione, annunciata il 9 luglio dal gruppo The Left, segna la fine di un percorso intenso e appassionato nella lotta per il clima e i diritti umani. Il suo esempio continuerà a ispirare chi crede in un futuro più giusto e sostenibile, dimostrando che l’impegno civile può fare la differenza.

Carola Rackete ha annunciato le sue dimissioni dal Parlamento europeo oggi 9 luglio. A renderlo noto è stato il gruppo parlamentare The Left, che ha salutato la scelta con parole di riconoscenza: «Un sentito saluto all’eurodeputata di sinistra Carola Rackete, che annuncia oggi le sue dimissioni. Siamo orgogliosi del lavoro svolto insieme. La sinistra continuerà la sua lotta per l’azione per il clima e la revisione delle orribili politiche migratorie dell’Ue». In una dichiarazione ufficiale, la stessa Rackete ha spiegato le ragioni di questa decisione. «La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke, un processo che sta procedendo con successo. 🔗 Leggi su Open.online

È stato un piacere conoscerti e condividere un pezzo di strada insieme, Carola Rackete. Grazie per tutto l’affetto e la solidarietà che hai sempre mostrato nei miei confronti. Grazie per il tuo impegno, l’ispirazione e la coerenza. Ci vediamo nelle lotte! ? Vai su X

