Carola Rackete lascia il Parlamento Europeo | le motivazioni della sua scelta

Carola Rackete, protagonista della lotta alle politiche migratorie e simbolo della Sea Watch, ha deciso di lasciare il Parlamento Europeo, sorprendendo molti. La sua scelta, motivata da ragioni personali e ideali, segna una svolta nel suo impegno politico. Con questa decisione, Rackete desidera concentrarsi su nuove sfide e temi che le stanno a cuore. Scopri di piĂą sulle sue motivazioni e sulle future direzioni del suo percorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L'attivista simbolo della Sea Watch si dimette dall'Eurocamera. Carola Rackete, l'ex comandante della Sea Watch divenuta simbolo della sfida alle politiche migratorie del governo Conte I, ha annunciato le sue dimissioni dal Parlamento Europeo. Eletta come indipendente nelle liste del partito tedesco Die Linke, Rackete ha scelto di chiudere il suo mandato in anticipo, lasciando un segno forte sul suo percorso politico. "Ci mancherĂ profondamente", si legge nel comunicato del gruppo parlamentare The Left, che ha ufficializzato la notizia del suo addio. Una decisione collettiva: "Era il momento giusto".

