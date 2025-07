Carola Rackete la paladina degli sbarchi dei migranti e mito del Pd si dimette dall’Europarlamento Non ci mancherà

Carola Rackete, simbolo delle battaglie per i diritti dei migranti e figura di spicco del PD, si dimette dall'Europarlamento. La sua decisione segna un momento di riflessione e forse di cambiamento nel panorama politico italiano ed europeo. Come influirà questa scelta sulla scena politica e sui temi caldi dei flussi migratori? Restate con noi per scoprire i retroscena e le implicazioni di questa uscita di scena.

Carola Rackete, la ‘capitana’ che sfidò il governo giallo-verde, con Conte premier, approdando sulle coste italiane malgrado il divieto delle autorità , si dimette da eurodeputata. “Ci mancherà molto”, commenta il gruppo The Left annunciando le dimissioni dell’attivista in una nota.”La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke, un processo che sta procedendo con successo. C ome persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall’inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Carola Rackete, la paladina degli sbarchi dei migranti e “mito” del Pd, si dimette dall’Europarlamento. Non ci mancherÃ

In questa notizia si parla di: carola - rackete - dimette - paladina

Carola Rackete si dimette da eurodeputata. The Left: “E’ la nostra eroina” - Carola Rackete, l'eroina della Sea Watch, ha deciso di dimettersi da eurodeputata per la Sinistra, lasciando alle spalle una stagione di impegno e battaglie.

Ue, Carola Rackete si dimette da eurodeputata. Left: Ci mancherà ; Carola Rackete, la paladina degli sbarchi dei migranti e mito del Pd, si dimette dall'Europarlamento. Non ci mancherà ; Chi è Carola Rackete, dallo scontro con Salvini sui migranti alle dimissioni da europarlamentare.

Carola Rackete si dimette dal Parlamento europeo: «Una scelta per spirito collettivo» - Carola Rackete annuncia le dimissioni da eurodeputata: «Decisione presa in spirito collettivo con il mio team». Segnala 41esimoparallelo.it

Carola Rackete, la capitana si dimette da eurodeputata "per spirito collettivo" - L'eurodeputata ed ex capitana della Sea Watch, Carola Rackete, lascia il suo seggio al Parlamento europeo "per spirito ... iltempo.it scrive