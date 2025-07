Capri punta sul bianco e sul digitale | nuovo capolinea a Marina Piccola e bus smart per residenti e turisti

Capri si rinnova con stile e innovazione, puntando sul bianco e sulla tecnologia digitale. Il nuovo capolinea di Marina Piccola, vestito di candido splendore, offre biglietti digitali tramite app e bus smart per facilitare la mobilità di residenti e turisti. Un progetto che unisce tradizione e modernità, migliorando l’esperienza di chi vive o visita l’isola. La rinascita di Capri continua, rendendo ogni tappa più semplice e affascinante.

Restyling in bianco per il capolinea di Marina Piccola: biglietti digitali via app e nuovi bus per migliorare la mobilità tra residenti e turisti.. Il bianco, simbolo per eccellenza dell’isola di Capri, domina il nuovo volto del capolinea degli autobus di Marina Piccola. A raccontare il progetto di restyling è l’ingegnere Genny della Rocca, che ha curato l’intervento ispirandosi all’identità visiva dell’isola azzurra: pulizia, luce e armonia architettonica. Ma il rinnovamento non è solo estetico. Il nuovo capolinea segna anche un importante passo avanti verso una mobilità più moderna ed efficiente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it