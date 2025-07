Canoni mercatali non conformi | Fiva Confcommercio contro il Comune

Le polemiche sui canoni mercatali non conformi adottati dal Comune di Sparanise stanno infiammando il settore commerciale locale. La Fiva Confcommercio Caserta ha deciso di intervenire, inviando una richiesta di rettifica ufficiale all’amministrazione comunale e coinvolgendo anche il prefetto Lucia Volpe. La questione, al centro di numerose discussioni, rischia di avere ripercussioni significative per gli operatori del mercato e per la gestione delle normative locali.

La questione dei canoni mercatali adottati dal Comune di Sparanise finisce sotto la lente d’ingrandimento della Fiva Confcommercio Caserta, che ha inoltrato una formale richiesta di rettifica all’ente, con copia trasmessa anche al prefetto di Caserta, Lucia Volpe. Al centro della contestazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: canoni - mercatali - confcommercio - comune

Canoni mercatali non conformi: Fiva Confcommercio contro il Comune; Canone unico patrimoniale – Comune di Milano; Sparanise. Mercato, applicati canoni non conformi: FIVA denuncia ed invoca correttivi.

Bari, la Fiva Confcommercio chiede al Comune altri sei mesi di esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale per gli operatori mercatali - Economia "Altri sei mesi di esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale": la richiesta degli operatori mercatali al Comune di Bari. Segnala baritoday.it

Confcommercio, 'cedolare secca' per aiutare negozi di vicinato - Potrebbe essere una "cedolare secca" ad aiutare i negozi di vicinato a sopravvivere alla desertificazione commerciale. Da ansa.it