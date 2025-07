Calhanoglu-Inter situazione chiara! Possibile la permanenza – Sky

Hakan Calhanoglu potrebbe davvero restare all’Inter, alimentando l’ottimismo tra i tifosi nerazzurri. Secondo gli esperti di Sky Sport, la situazione del turco è più chiara di quanto si possa pensare: finora, nessuna reale volontà di andarsene, nonostante alcune incomprensioni post-Mondiale. La questione si fa ancora più interessante alla luce delle recenti dichiarazioni di Lautaro Martinez, ma tutto lascia intendere che il centrocampista potrebbe rimanere un pilastro della squadra.

Hakan Calhanoglu potrebbe veramente rimanere all’Inter. Matteo Barzaghi e Marco Bovicelli su Sky Sport hanno spiegato nei dettagli la situazione del turco. LA NOTIZIA – Hakan Calhanoglu non ha mai manifestato concretamente la volontà di lasciare l’Inter. Ci sono state delle evidenti incomprensioni dopo il Mondiale per Club e le parole di Lautaro Martinez non hanno di certo migliorato la situazione. Il capitano ha accusato tutti senza fare nomi, Giuseppe Marotta ha aggiunto il carico citando proprio Calhanoglu. Il giocatore però si è difeso sui social e non ha preso una posizione chiara contro il club nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it