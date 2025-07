Caldo record triplicati i decessi | oltre 500 morti tra Milano e Roma Il nuovo studio e l' allarme degli esperti

Il caldo record sta colpendo duramente l’Europa, con oltre 500 morti tra Milano e Roma. Un nuovo studio evidenzia come il cambiamento climatico antropico abbia triplicato i decessi previsti in 12 città europee, allarmando gli esperti. È ormai evidente che l’emergenza climatica richiede azioni immediate per proteggere la salute e il futuro del nostro continente. La crisi climatica non può più essere ignorata: è tempo di agire con decisione.

Il cambiamento climatico causato dall'uomo ha intensificato la recente ondata di calore europea e ha triplicato il numero previsto di decessi per il caldo in 12 citta europee. Lo rileva un. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Caldo record, triplicati i decessi: oltre 500 morti tra Milano e Roma. Il nuovo studio e l'allarme degli esperti

Si muore di caldo: "Registrati più decessi fra i pazienti anziani già in difficoltà" - Il caldo torrido sta diventando un nemico silenzioso, colpendo duramente le persone più fragili. Con oltre 249 decessi tra gli anziani già registrati, le conseguenze sono evidenti: disidratazione, aggravamento di malesseri e insonnia.

Allarme di Londra sul clima: triplicati i morti per il caldo: "1500 in 12 città europee". I killer silenziosi,2300 decessi. Le temperature. "continueranno a salire".Tra le città colpite dal 23 giugno al 2 luglio,anche "Milano,Roma,e Sassari". Vai su X

A Roma stanno aumentando le segnalazioni di blatte volanti, soprattutto quelle americane. Da Torpignattara a Monte Mario, sempre più persone ne parlano sui social. Il caldo arrivato in anticipo ha spinto questi insetti a uscire dai loro nascondigli. Le blatte am Vai su Facebook

