Caldo record triplica i morti in Europa quasi 500 vittime tra Milano e Roma

Il caldo record che ha colpito l'Europa negli ultimi giorni ha tragicamente triplicato i decessi nelle città come Milano e Roma, portando quasi 500 vittime. Un primo studio evidenzia come il cambiamento climatico, sempre più evidente, abbia causato un’impennata di morti legate alle ondate di calore. È un campanello d’allarme che ci invita a riflettere sull’urgenza di azioni concrete per contrastare questa minaccia crescente.

(Adnkronos) – Il cambiamento climatico ha triplicato i morti per caldo nelle città europee durante l'ondata record della scorsa settimana. Secondo il primo studio rapido di attribuzione dei decessi da caldo, l'intensificarsi di queste ondate – legato al climate change causato dall'uomo – ha comportato un aumento del numero previsto di morti di circa 1.500 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

