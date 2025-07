Caldo killer morti triplicati in una settimana A Roma e Milano 500 vittime

L’ondata di caldo estremo in Europa ha scatenato una vera e propria emergenza, con il bilancio delle vittime che triplica rispetto alla media. Roma e Milano sono le città più colpite, con circa 500 decessi registrati in appena una settimana. Questi dati allarmanti sottolineano l’urgenza di azioni concrete per affrontare il cambiamento climatico e proteggere le nostre comunità. È fondamentale riflettere su come possiamo reagire e prevenire future tragedie…

Roma, 9 luglio 2025 – L'ultima ondata di caldo ha triplicato i morti dovuti alle temperature estreme in Europa. A testimoniarlo è uno studio condotto dal scienziati dell' Imperial College London e della London School of Hygiene & Tropical Medicine. I ricercatori hanno analizzato i decessi legati al caldo estremi avvenuti nella settimana dal 23 giugno al 2 luglio, in 12 città europee. Sommario Cinquecento morti fra Roma e Milano. I numeri nelle città europee. Il caldo estremo. Le persone più esposte a rischi. Ogni frazione di grado in più uccide.

A soffrire questa forte ondata di caldo sono anche gli animali. Al Bioparco di Roma sono state adottate misure straordinarie per aiutare gli animali a superare queste giornate torride. Servizio di Valeria Cucchiaroni/Tg1 Guarda il video su RaiNews.it Vai su Facebook

