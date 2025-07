Caldo in carcere 40 ventilatori regalati dall' Ordine degli Avvocati

Caldo in carcere: 40 ventilatori regalati dall'Ordine degli Avvocati. In un contesto già difficile come quello delle celle sovraffollate della Dozza, il caldo estremo peggiora ulteriormente le condizioni di vita dei detenuti. È per questo che il gesto di solidarietà si rivela fondamentale, offrendo sollievo e dignità a chi vive quotidianamente questa realtà. La speranza è che iniziative come questa possano sensibilizzare l'opinione pubblica e stimolare interventi concreti per il benessere dei detenuti.

In carcere non si respira per il caldo. Se le temperature delle ultime settimane sono sembrate troppo elevate per chi vive in libertà, per i detenuti ristretti nelle celle della Dozza, alle prese con spazi cronicamente sovraffollati, sono state a dir poco insopportabili. È per questo che il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Emergenza caldo in carcere, la denuncia della Garante dei detenuti: “In cella non si respira, servono ore d’aria” - L'emergenza caldo nelle carceri italiane mette a dura prova la salute e la dignità dei detenuti. Luisa Ravagnani, Garante dei detenuti di Brescia, denuncia condizioni insostenibili al Canton Mombello, dove l'afa rende l'ambiente invivibile.

Caldo in carcere, 40 ventilatori regalati dall'Ordine degli Avvocati; Detenuti stremati dal caldo a Uta, il regalo inaspettato: 250 ventilatori; Carcere, caldo insopportabile: in arrivo altri 50 ventilatori.

Caldo in carcere, la richiesta disperata del Garante - Carceri abruzzesi in affanno per il caldo: l'appello "drammatico" del Garante trova risposta con i primi ventilatori. Secondo abruzzo.cityrumors.it

Caldo rovente: gli avvocati donano ventilatori alle carceri - Il presidente Antonino La Lumia: “Dare ‘aria’ alla giustizia, anche dentro le celle, significa restituire dignità al diritto”. Lo riporta msn.com