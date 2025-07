Caldo Estremo in Europa | Oltre 1.500 Vittime in Dieci Giorni 500 Solo tra Roma e Milano

L’Italia è stata travolta da un’ondata di calore senza precedenti, con oltre 1500 vittime in soli dieci giorni e circa 500 tra Roma e Milano. Un drammatico bilancio che mette in luce l’urgenza di affrontare i rischi legati al cambiamento climatico. Per rimanere aggiornato sulle conseguenze di questa crisi e scoprire come proteggerti, abbonati a DayItalianews: l'informazione che fa la differenza.

Ondata di calore letale: i dati allarmanti degli esperti. Per diversi giorni l'Italia è stata messa in ginocchio da temperature torride, con i "bollini rossi" del Ministero della Salute a segnalare le città più a rischio. Ora, un'analisi condotta da esperti internazionali rivela l'impatto devastante di questa ondata di calore: solo tra Roma e Milano si stimano circa 500 decessi tra il 23 giugno e il 2 luglio, principalmente tra gli anziani. Lo studio: oltre 1.500 decessi in 12 città europee. Secondo una ricerca dell' Imperial College London e della London School of Hygiene & Tropical Medicine, l'ondata di caldo eccezionale avrebbe causato circa 1.

