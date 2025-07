Calciomercato Sassuolo Simeone idea sempre più concreta | pressing totale con il Napoli L’indiscrezione

Il calciomercato del Sassuolo si infiamma con l’idea sempre più concreta di ingaggiare Giovanni Simeone, un nome che sta facendo sognare i tifosi neroverdi. Nonostante il rifiuto del Napoli, le ultime indiscrezioni indicano un pressing totale da parte dei emiliani, decisi a mettere le mani sull’attaccante argentino. La sfida tra club è aperta, e le prossime ore potrebbero riservare sorprese spettacolari.

