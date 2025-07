Calciomercato Roma tutti gli obiettivi dei giallorossi di Gasperini | VIDEO

Il calciomercato della Roma si anima sotto la guida di Gian Piero Gasperini, pronto a rivoluzionare i giallorossi con nuovi innesti. Se tutti gli obiettivi di mercato venissero centrati, la formazione potrebbe cambiare radicalmente, portando energia e imprevedibilità nel gioco della squadra. Come potrebbe essere la Roma del futuro sotto la sua gestione? Scopriamolo insieme nel video di 'GazzettaTV', che svela tutte le possibili configurazioni e strategie.

Come cambierà la Roma con il nuovo corso targato Gian Piero Gasperini? Il tecnico si aspetta diversi innesti e la squadra potrebbe risultare completamente diversa: ecco come sarebbe la sua formazione con tutti gli obiettivi di calciomercato in questo video di 'GazzettaTV'.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Calciomercato Roma - Gli obiettivi di Massara per la difesa #ASRoma #calciomercatoRoma https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-gli-obiettivi-di-massara-per-la-difesa-269637… Vai su X

Calciomercato Milan: possibile scambio di portieri con la Roma! I nomi in ballo sono Sportiello e Gollini: trattativa in fase di valutazione. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti! #Calciomercato #Milan #ASRoma #Gollini #Sportiello Vai su Facebook

La nuova Roma di Gasperini: tutti gli obiettivi di mercato; Roma, mercato esplosivo: a gennaio rivoluzione totale. Non solo Raspadori, il piano nei dettagli; Roma, un nuovo attaccante è la priorità: da Raspadori a Brobbey, tutti i nomi.

Calciomercato Roma, si allontana Kokcu: è ad un passo dal Besiktas - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'ex Feyenoord ha informato il club portoghese di voler andare via e tornare in Turchia. Come scrive msn.com

Calciomercato Roma News / Accordo totale per Svilar, idea Arnau Martinez (8 Luglio 2025) - nonostante le difficoltà legate al Fairplay Finanziario - Riporta ilsussidiario.net