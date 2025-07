Calciomercato Milan Schira | Pronta una nuova offerta per Doue

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan-Jashari, attesa la risposta del Club Brugge: offerti 32 milioni più bonus - Nella giornata di oggi (martedì 8 luglio) dovrebbe arrivare la risposta del Club Brugge all'offerta del Milan da 32 milioni più bonus (e una percentuale sulla futura rivendita) per Jashari. Come scrive sport.sky.it

Okafor non è nei piani del Milan, varie squadre interessate: parte in questo calciomercato - Tante squadre interessate all’attaccante svizzero Il calciomercato estivo continua a muovere i suoi fili e tra i giocatori in uscita dal Milan f ... Segnala milannews24.com