Calciomercato Juventus Comolli tra Sancho e Conceicao | doppia operazione sugli esterni?

Sono già giorni decisamente frenetici per il calciomercato della Juventus, che in questo inizio del mese di luglio si sta fortemente concentrando sul reparto avanzato da regalare a Tudor in vista della prossima stagione. Il primo tassello è stato posizionato con l’arrivo di Jonathan David, mentre in grande evoluzione è la situazione degli esterni offensivi. In bilico ci sarebbe infatti il futuro di Nico Gonzalez, la cui possibile partenza libererebbe un ulteriore vuoto da colmare, con Comolli al lavoro sia per Sancho che per Conceicao. Nuovi contatti positivi per Sancho. Dopo essere stato accostato ai colori bianconeri già nel corso delle precedenti finestre di trattative, questa potrebbe essere quella giusta per il passaggio alla Juventus di Sancho. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com