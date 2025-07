Calciomercato Cremonese ormai è pressing totale per il centravanti Sanabia Ecco le novità!

Il calciomercato Cremonese si infiamma: il club punta forte su Sanabria, ormai a un passo e pronto a rafforzare l’attacco. Con ambizioni chiare e occhi anche su Ambrosino, i grigiorossi sono determinati a stupire in Serie A. Tra trattative serrate e strategie mirate, la squadra lavora senza sosta per rivoluzionare il proprio destino. Ecco tutte le ultime novità che potrebbero cambiare le sorti della Cremonese in questa intensa sessione di mercato.

Calciomercato Cremonese: Sanabria in cima alla lista per l’attacco, occhi anche su Ambrosino. Le ultime Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo dopo il ritorno nella massima serie. La società grigiorossa, con grande ambizione e consapevolezza delle difficoltà che attendono in Serie A, sta lavorando senza sosta per costruire una rosa competitiva. Il nuovo allenatore Davide . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Cremonese, ormai è pressing totale per il centravanti Sanabia. Ecco le novità!

In questa notizia si parla di: calciomercato - cremonese - ormai - pressing

Calciomercato.com – Serie B: Spezia in pole per la promozione, la Cremonese insegue in quota. Playout, il Frosinone avanti nel testa a testa con la Salernitana | Altri campionati Italia - In Serie B, la corsa per la promozione si fa sempre più intensa: lo Spezia si trova al comando, mentre la Cremonese cerca di avvicinarsi.

Il #Cagliari è pronto a riscattare l'attaccante classe 2001 arrivato l'estate scorsa dall'Atalanta! Ora però il #Como di Cesc Fabregas ha messo nel mirino la punta centrale bergamasca. #SerieA #Calciomercato Leggi la notizia completa nelle stories Vai su Facebook

Calciomercato Serie B, Sampdoria scatenata: dopo Niang arriva Valoti. Mossa Sassuolo, il Bari resta a guardare; Cremonese, non solo De Luca In attacco piste Gytkjaer e Tutino; Calciomercato Cremonese, ormai è pressing totale per il centravanti Sanabia. Ecco le novità! -.

La Cremonese affonda per Floriani Mussolini: passi avanti con la Lazio - Il club grigiorosso è in trattativa avanzata con la Lazio per ottenere il sì al prestito con diritto di riscatto e portare il terzino classe 2003 alla corte di Davide Nicola. Secondo calciomercato.com

Calciomercato Cagliari, nel taccuino figura il nome di Ambrosino. Su di lui trapela il pressing della Cremonese: le ultime - Occhio al pressing della Cremonese: le ultime Il Direttore Sportivo del Cagliari, Guido Angelozzi, è profondam ... Si legge su cagliarinews24.com