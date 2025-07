Cade dal tetto di un capannone a Perignano | 65enne in gravi condizioni

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso Perignano, dove un uomo di 65 anni è precipitato da circa 5 metri dal tetto di un capannone. La caduta, avvenuta nel pomeriggio di martedì 8 luglio in via Sicilia, ha provocato gravi traumi. Le circostanze dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità, mentre i soccorritori si sono immediatamente mobilitati per prestare assistenza. La comunità resta in ansia e spera in un intervento tempestivo di recupero.

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di martedì 8 luglio in via Sicilia a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari. Un uomo di 65 anni è caduto dal capannone di un'azienda da un'altezza di circa 5 metri. Il lavoratore, come reso noto dall'Asl Toscana Nord Ovest, ha riportato vari traumi con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

