Buoni Pasto il tetto alle commissioni porta un risparmio di 400 milioni

Un passo avanti per i consumatori e le imprese italiane, con un risparmio stimato di 400 milioni di euro. Dal 1° settembre, il tetto alle commissioni sui buoni pasto, fissato al 5%, entrerà in vigore definitivamente, contribuendo a una maggiore trasparenza e equità nel settore. Questa misura rappresenta uno dei principali risultati ottenuti per tutelare i diritti di chi utilizza questi strumenti di pagamento.

«Dal prossimo 1° settembre sarà finalmente e definitivamente operativo il tetto alle commissioni applicate alle imprese per l’accettazione dei buoni pasto, che non potranno più superare il 5% del valore nominale del ticket. Si tratta di un risultato importante, che recepisce una delle principali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

