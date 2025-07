brunori in europa calendario date tour 2025

palchi di diverse città europee, portando la sua musica autentica e coinvolgente oltre i confini nazionali. Un'occasione imperdibile per scoprire dal vivo il talento di Brunori Sas in un tour che promette emozioni e successi indimenticabili. Preparati a vivere un dicembre all'insegna della musica italiana di qualità: le date e i dettagli del tour ti aspettano!

Dopo mesi densi di appuntamenti dal vivo in Italia (con un tour estivo che sta entrando sempre più nel vivo, e l’Arena di Verona all’orizzonte -il 3 ottobre, Live con Orchestra), Brunori Sas chiuderà oltreconfine questo 2025 a tutto live, conquistando nuovi palchi internazionali. Arriva oggi l’annuncio di “Brunori in Europa”, il nuovo tour europeo -prodotto da Vivo Concerti- che per tutto il mese di dicembre vedrà Dario Brunori protagonista sui palchi di alcune delle capitali musicali più importanti del continente. Il cantautore si prepara a ritrovare e ad estendere l’abbraccio in musica al popolo brunoriano disseminato in Europa, con una scaletta che attraverserà tutte le fasi dei suoi 15 anni di carriera, dagli esordi ai brani dell’ultimo progetto discografico L’albero delle noci (Island Records). 🔗 Leggi su Lopinionista.it