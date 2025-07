Bruciati 20 ettari di grano su un terreno confiscato alla mafia nel Siracusano Libera Terra | Non molliamo

Un duro colpo alla terra e alla lotta contro la criminalità organizzata: un incendio ha distrutto 20 ettari di grano duro biologico nel Siracusano, su un terreno confiscato alla mafia e gestito dalla cooperativa Libera Terra. Un gesto devastante che colpisce non solo il raccolto, ma anche il futuro di progetti di legalità e sostenibilità. Non ci arrenderemo, perché la lotta continua e la terra libera si difende con determinazione.

Un incendio ha divorato 20 ettari di grano duro biologico in contrada Cuccumulla, a Lentini, nel Siracusano, nella disponibilità della cooperativa Beppe Montana - Libera Terra che opera sui terreni confiscati alla mafia. Il raccolto era destinato a contribuire alla produzione di pasta e altri prodotti a marchio Libera Terra. Il danno è stimato in circa 20 mila euro, secondo quanto fa sapere la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bruciati 20 ettari di grano su un terreno confiscato alla mafia nel Siracusano. Libera Terra: "Non molliamo"

