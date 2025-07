Botte e abusi sessuali sulla moglie Un inferno durato tre anni | Voleva 200mila euro credeva fossi una ricca ereditiera

Una triste vicenda di violenza e inganno. Tre anni di terrore per una donna, brutalmente picchiata e abusata dal marito, convinto che fosse una ricca ereditiera. La giustizia ha finalmente fatto luce sulla terribile situazione: il 51enne bengalese è stato condannato a oltre quattro anni di carcere. Una sentenza che rappresenta un segnale forte contro ogni forma di abuso domestico e inganno.

ANCONA – Tre anni d'inferno in cui sarebbe stata picchiata e abusata dal marito che la credeva una ricca ereditiera. Per l'uomo, Un 51 anni, di origine bengalese, è arrivato il conto con la giustizia. La giudice Francesca De Palma lo ha condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

