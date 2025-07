Borsa | l' Europa scommette su accordo per i dazi Milano +1,4%

Le Borse europee si rafforzano, puntando con fiducia su un possibile accordo tra Stati Uniti e Ue sui dazi. L'ottimismo cresce grazie alle dichiarazioni rassicuranti di Ursula von der Leyen, che sottolinea la preferenza per una soluzione negoziata. Mentre si attendono aggiornamenti sul fronte statunitense, i mercati rimangono cauti, con il dollaro che rallenta e i titoli di Stato stabili. La stabilità dello spread tra Btp e Bund testimonia la fiducia degli investitori in un possibile sviluppo positivo.

Le Borse europee allungano il passo e scommettono su un accordo tra Stati Uniti e Ue sui dazi. I mercati si mostrano ottimisti con la presidente Ursula von der Leyen che ha spiegato come l'Ue predilige una soluzione negoziata. Ora si attendono indicazioni dagli Stati Uniti sull'evoluzione delle trattative. Il dollaro, intanto, rallenta mentre i titoli di Stato sono poco mossi. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 85 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,53%. L'indice stoxx 600 sale dello 0,7%. In testa Milano (+1,4%), seguita da Parigi (+1,3%), dove svetta Essilux (+6,3%) con l'arrivo di Meta nell'azionariato, Francoforte (+1,1%) e Madrid (+1%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa scommette su accordo per i dazi, Milano +1,4%

