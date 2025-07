Borsa | l' Europa sale ancora Milano +1,3%

Le borse europee continuano a mostrare slancio positivo, con Milano che brilla in prima fila grazie a un incremento dell’1,3%. Gli investitori sono attratti dagli sviluppi sui dazi e dai segnali di stabilità economica, mentre il dollaro si rafforza rispetto alle principali valute. In questo scenario dinamico, gli indici come lo Stoxx 600 e le piazze di Madrid, Parigi, Francoforte e Londra consolidano i loro guadagni, aprendo nuove opportunità di investimento e segnando un passo importante verso la ripresa economia europea.

Le Borse europee accelerano dopo l'avvio, con in testa Milano che guadagna l'1,3%. Sotto i riflettori gli sviluppi sul fronte dei dazi. Il dollaro si rafforza sulle principali valute mentre i titoli di Stato sono in lieve calo. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Avanzano Madrid (+0,96%), Parigi (+0,6%), con il rialzo di Essilorluxottica (+5,1%) dopo l'arrivo di Meta con una quota di minoranza, Francoforte (+0,54%) e Londra (+0,2%). I principali listini sono sostenuti dalle banche (+1,3%) e dall' energia (+0,8%). Bene anche le utility (+0,4%) mentre sono in calo il settore tecnologico e il lusso (-0,1%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa sale ancora, Milano +1,3%

In questa notizia si parla di: milano - borsa - europa - sale

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa oggi 9 luglio: Europa in rialzo, Essilux scatta a Parigi con Meta nel capitale. Milano sale con le banche, bene Unicredit - DIRETTA Vai su X

Il bonus prevede uno sconto in fattura immediato del 30% sul prezzo di acquisto, con un limite di 100 euro, che sale a 200 euro per famiglie con Isee inferiore a 25mila euro Vai su Facebook

Borsa: l'Europa sale ancora, Milano +1,3%; Le Borse puntano su intesa Usa-Ue su dazi, sprint Milano con banche. A Parigi vola Essilux; Borsa oggi 9 luglio: Europa in rialzo, Essilux scatta a Parigi con Meta nel capitale. Milano sale con le ba....

Borsa: l'Europa sale ancora, Milano +1,3% - Le Borse europee accelerano dopo l'avvio, con in testa Milano che guadagna l'1,3%. Si legge su msn.com

Borsa oggi 9 luglio: Europa in rialzo, Essilux scatta a Parigi con Meta nel capitale. Milano sale con le banche, bene Unicredit – DIRETTA - Le Borse europee aprono positive, mentre gli investitori seguono le mosse di Trump sui dazi. msn.com scrive