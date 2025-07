Blitz della Guardia di Finanza in città | scoperta incredibile e maxi sequestro

Un semplice controllo si è trasformato in un maxi blitz antidroga a Roma, sorprendendo anche i militari della Guardia di Finanza. Durante una verifica su un camion proveniente dal porto di Barcellona, è stata scoperta una quantità incredibile di droga nascosta all’interno del veicolo. Un intervento che ha portato a un importante sequestro e potrebbe scuotere il mondo dello spaccio cittadino. La scoperta rappresenta un passo avanti nella lotta contro il traffico illecito.

I militari si sono trovati davanti ad una scena davvero incredibile: all'interno del camion è stata rinvenuta una quantità di droga importante Un semplice controllo si è trasformato in un blitz antidroga a Roma. La Guardia di Finanza durante una verifica su un autoarticolato proveniente dal porto di Barcellona ha portato alla luce un qualcosa di davvero incredibile. Un blitz che si è concluso con un sequestro di una quantità davvero elevata di sostanze stupefacenti. Il conducente del camion è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia ed ora sono in corso tutte le verifiche del caso.

