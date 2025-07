Benevento Lidl pronta all’apertura | c’è la data dell’inaugurazione

Dopo mesi di attese e voci contrastanti, finalmente si avvicina il grande giorno: la nuova sede Lidl a Benevento in Viale dell’Università aprirà ufficialmente il 24 luglio. Un traguardo atteso da tempo che segna un’importante novità per i cittadini e il territorio. La data è ormai certa e tutto è pronto per l’inaugurazione, che promette di essere un evento imperdibile per la comunità locale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo mesi di attesa e voci contrastanti, sembra ormai certo: la nuova sede Lidl in Viale dell’Università, a Benevento, aprirà ufficialmente le sue porte – con tutta probabilità – il prossimo 24 luglio. Tutto starebbe procedendo per il meglio in vista dell’inaugurazione che inizialmente era prevista per gennaiofebbraio scorsi. Una serie di rallentamenti – soprattutto di natura burocratica – avevano alimentato incertezze sul progetto. Nelle scorse settimane, infatti, si erano diffuse voci secondo cui il punto vendita non sarebbe stato pronto a breve, generando scetticismo tra residenti e potenziali clienti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, Lidl pronta all’apertura: c’è la data dell’inaugurazione

In questa notizia si parla di: benevento - lidl - inaugurazione - pronta

Un traguardo che sa di futuro: il 12 giugno apriremo il nostro 100° punto vendita! Spegneremo simbolicamente le candeline con l’inaugurazione del primo store a Benevento, in via Vito Ievolella. L’apertura sarà celebrata con un evento speciale aperto a tutta l Vai su Facebook

Benevento, Lidl pronta all’apertura: c’è la data dell’inaugurazione.