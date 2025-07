Basta una scintilla per provocare un disastro sul Gargano Lusi | Pronti ad ospitare i mezzi di intervento

Basta una scintilla per scatenare un disastro sul Gargano, come dimostrano gli ultimi eventi in Capitanata e le richieste dei sindaci di rivedere il sistema antincendio. La soluzione? Una proposta innovativa che mira a rafforzare la prevenzione e garantire pronta risposta, mettendo in sicurezza un patrimonio naturale unico. √ą arrivato il momento di agire con decisione: ecco come possiamo proteggere il nostro territorio, prima che sia troppo tardi.

Basta una scintilla per provocare un disastro sul Gargano. Lo dimostra quanto è accaduto negli ultimi giorni in Capitanata e le recenti accuse dei sindaci del territorio, che chiedono di rivedere il sistema antincendio nel Foggiano. Sul punto, scatta una proposta in grado di incidere.

