Basket Abdel Fall alla Benedetto XIV | 9.5 punti e 6.7 rimbalzi in media nello scorso anno

La Benetto XIV Cento si rinforza con un colpo da 95 punti e 67 rimbalzi di media, segnando un nuovo capitolo per la stagione 2025/2026. Abdel Fall, talento senegalese nato nel 1991 a Dakar e cresciuto in Italia, porta con sé esperienza e determinazione. Con l’accordo raggiunto, i tifosi possono attendersi emozioni e grandi incontri sul parquet. Iscriviti al canale WhatsApp di...

La Benedetto XIV Cento ha comunicato di aver raggiunto un accordo con l'atleta Abdel Fall per la stagione sportiva 20252026. Nato a Dakar (Senegal) nel 1991, Fall si trasferisce in Italia nel 2005 per seguire il padre, impegnato nel ruolo di ambasciatore. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Today.it