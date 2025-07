Bari città del gioco d' azzardo | i numeri choc delle puntate pro capite e i 5 miliardi di euro on line buttati in Puglia

Nel cuore del Sud Italia, la Puglia emerge come protagonista nel mondo del gioco d’azzardo online, con oltre 5 miliardi di euro investiti nel 2024. Questa cifra impressionante colloca la regione tra le cinque più interessate dal fenomeno in Italia, sollevando importanti questioni sociali e di salute pubblica. Un fenomeno che merita attenzione e riflessione, perché dietro ai numeri ci sono vite e comunità che devono essere tutelate.

Nel 2024 la Puglia si è attestata come una delle regioni italiane più interessate dal fenomeno del gioco d’azzardo, facendo registrare una raccolta complessiva, nel solo canale online, pari a oltre 5 miliardi di euro. Un dato che inserisce la regione tra le prime cinque in Italia per volume di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

