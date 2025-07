Bangladesh la rivelazione shock della Bbc | L’ex premier Hasina autorizzò l’uso della forza letale contro gli studenti La prima ministro in fuga è indagata per crimini contro l’umanità

Una rivelazione sconvolgente scuote il Bangladesh: la BBC svela che l'ex premier Sheikh Hasina avrebbe autorizzato l'uso della forza letale contro gli studenti, gettando un'ombra inquietante sulla sua leadership. La registrazione audio trapelata testimonia un periodo di tensione e repressione, ora al centro di un'indagine per crimini contro l'umanitĂ . La figura di Hasina, giĂ in fuga in India, si trova sotto scrutinio internazionale, sollevando domande sulla responsabilitĂ e i diritti umani nel paese.

La Bbc ha rivelato che l’ex prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, avrebbe autorizzato l’uso della forza letale per reprimere le proteste studentesche dell’estate 2024. La notizia si basa su una registrazione audio trapelata lo scorso marzo e ora al vaglio della giustizia bengalese, che potrebbe utilizzarla come prova nel procedimento a carico della leader fuggita in India. Secondo quanto riportato dall’emittente britannica, Hasina avrebbe ordinato personalmente alle forze di sicurezza di “usare armi letali” contro i manifestanti durante una telefonata del 18 luglio 2024, effettuata dalla residenza ufficiale di Ganabhaban, a Dacca. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Bangladesh, la rivelazione shock della Bbc: “L’ex premier Hasina autorizzò l’uso della forza letale contro gli studenti”. La prima ministro in fuga è indagata per crimini contro l’umanitĂ

