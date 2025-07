Bagno nel Piave Luca Zaia | Gli imprudenti devono pagare i soccorsi Lunedì le condizioni meteo erano molto incerte | non si dovevano correre rischi

Nel cuore di Treviso, la recente tragedia nel Piave ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e le responsabilità nelle operazioni di soccorso. Luca Zaia sottolinea la necessità di responsabilizzare gli imprudenti che mettono a rischio vite e risorse pubbliche. La Regione si impegna a verificare i costi e a rafforzare le misure preventive, affinché eventi come questi non si ripetano, proteggendo così la nostra comunità e valorizzando l'importanza di comportamenti corretti in situazioni di emergenza.

TREVISO «Non abbiamo competenza sull?elicottero dei Vigili del Fuoco, ma come Regione ce l?abbiamo su quello del 118. Darò mandato per verificare i costi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bagno nel Piave, Luca Zaia: «Gli imprudenti devono pagare i soccorsi. Lunedì le condizioni meteo erano molto incerte: non si dovevano correre rischi»

bagno - piave - luca - zaia

Spariscono nelle acque del Piave facendo il bagno: ricerche in corso - azioni di ricerca per localizzare i due giovani scomparsi nelle acque del Piave, mentre le squadre coordinate cercano di rassicurare la ragazza e garantire la sicurezza dell’area.

Tuffi nel fiume Piave, chiesto un tavolo tecnico tra i Comuni rivieraschi. Luca Zaia: «Rispettate le regole». Della Pietra: fermiamo la strage - Il Gazzettino - a fare il bagno nel Piave arriva anche gente “da fuori”, ... Scrive ilgazzettino.it

Maltempo, piena improvvisa del Piave: sette persone bloccate su un isolotto. Zaia: «Non è più accettabile che ci si metta in situazioni di pericolo» - Ennesima chiamata sul Piave, nello stesso punto dove Dennys Navas ha perso la vita: sette ragazzi sono rimasti bloccati su un isolotto a causa dell'innalzamento ... Segnala msn.com