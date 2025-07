Avellino al via la rassegna Teatro al Parco

potere del teatro come strumento di unione e crescita. Dal 12 luglio, il Parco Palatucci si trasformerà in un palcoscenico all’aperto, offrendo spettacoli coinvolgenti e suggestivi che promettono di catturare il cuore di grandi e piccini. Un’occasione imperdibile per riscoprire la magia del teatro immersi nella natura, in un contesto unico e accogliente.

Prende il via il 12 luglio a Parco Palatucci, la rassegna estiva “Teatro al Parco”, realizzata in collaborazione con le compagnie Atlas e Teatro d’Europa. Un progetto che unisce intrattenimento e cultura, promosso anche dalla diocesi e fortemente sostenuto dal vescovo Arturo Aiello, convinto del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: teatro - parco - rassegna - avellino

Il parco di Villa Silvia Carducci si fa teatro per la fiaba del brutto anatroccolo - Il parco di Villa Silvia Carducci si trasforma in un magico teatro per la fiaba del brutto anatroccolo.

Impianti sportivi Parco Palatucci ? Ingresso libero Ore 21 Anche quest’estate torna “Teatro al Parco”, la rassegna teatrale che animerà le serate al Parco Palatucci. Protagoniste saranno le compagnie del “Teatro Vai su Facebook

Avellino, al via la rassegna “Teatro al Parco”; Teatro Carlo Gesualdo Avellino: programma 2025 – 2026.; Avellino, Teatro Gesualdo in Musica.

Ritorna Teatro al Parco: da Plauto a Scarpetta, si riparte nel segno dei classici della tradizione comica - Al Parco Palatucci di Avellino ritorna “Teatro al Parco” organizzato dalla Diocesi di Avellino in collaborazione con le compagnie Atlas e Teatro d’Europa. Lo riporta corriereirpinia.it

Avellino Jazz, parte la rassegna nel Parco del Teatro Gesualdo - Il Mattino - Avellino Jazz, parte la rassegna nel Parco del Teatro Gesualdo Dopo l'anteprima nella Chiesa del Carmine, parte oggi il festival con artisti da tutto il mondo ... Segnala ilmattino.it