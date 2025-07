Attacco ucraino su Kursk almeno tre morti e sette feriti

Un attacco ucraino su Kursk scuote la regione, provocando almeno tre vittime e sette feriti, tra cui un bambino di soli 5 anni. La tensione tra i due paesi si accentua, mentre i dettagli dell'evento squarciano il velo di pace precaria. La regione si trova ora a un crocevia cruciale, dove le conseguenze di questo episodio potrebbero influenzare il corso del conflitto. Restiamo aggiornati su come evolverà questa delicata situazione.

Almeno tre persone sono morte e altre sette, tra cui un bambino di 5 anni, sono rimaste ferite in un attacco lanciato dalle forze armate ucraine contro la citt√† russa di Kursk. Lo ha riferito su Telegram il governatore ad interim della omonima regione, Alexander Khinshtein, precisando che una delle vittime √® un ufficiale della Guardia Nazionale russa che era accorso per far allontanare la popolazione dopo la segnalazione di un drone ucraino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Attacco ucraino su Kursk, almeno tre morti e sette feriti

UCRAINA | Tre persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un attacco delle forze di Kiev che ha colpito la città russa di Kursk, affermano le autorità locali. #ANSA Vai su Facebook

Attacco ucraino su Kursk, almeno tre morti e sette feriti - Se sul campo l'esercito russo continua nella sua lenta ma costante avanzata e l'Ucraina rischia di vedere limitati gli armamenti americani, Kiev mette a segno due colpi importanti.

Mosca, 3 morti e 7 feriti in attacco ucraino a Kursk. Trump: "Valuto sanzioni molto dure" - Kiev, 'almeno tre morti nel Donetsk per un raid russo' Tre persone sono state uccise e altre 11 sono rimaste ferite nella regione ucraina del Donetsk a seguito dei bombardamenti russi nelle ultime 24 ...